Gemeente start voorjaarscampagne rond afval

Nieuws:

Door: Redactie

Wordt oude kleding overal in de gemeente aan huis opgehaald? En wat doe je met grote hoeveelheden tuinafval? In de nieuwe voorjaarscampagne van de gemeente Groningen staan dit soort vragen over afvalscheiding centraal.

Het voorjaar is voor velen hét moment om de tuin eens flink onder handen te nemen. Maar ook het moment om juist de kledingkast op te ruimen. Winterkleren eruit, zomerkleren erin. Daarom lanceert de gemeente Groningen juist in deze periode een campagne om inwoners te helpen slim met hun oude kleding en tuinafval om te gaan.

Misverstanden

Zo weten veel mensen bijvoorbeeld niet dat ze textiel, net als papier, aan de weg kunnen zetten op aangegeven dagen. En dat kapotte kleding ook kan worden ingeleverd. Daar worden weer nieuwe producten van gemaakt. Bij tuinafval is het zo dat inwoners van de gemeente Groningen, onder bepaalde voorwaarden een groene container kunnen aanvragen. Oók als ze zijn aangesloten op het netwerk van ondergrondse containers. Iets waar veel inwoners niet van op de hoogte zijn, maar wat een hoop milieuwinst kan opleveren.

Campagne gericht op doen

De campagne is bedoeld om mensen bewust te maken van de waarde van hun afval, maar vooral om ze op weg te helpen met de dingen die ze daadwerkelijk kunnen doen, zegt de gemeente. Op dit moment zegt slechts 57% van de mensen altijd textiel te scheiden, dus hier valt nog een grote winst te halen. Zo wil de gemeente de hoeveelheid restafval terugdringen en worden er zoveel mogelijk grondstoffen weer hergebruikt. Alles om het uiteindelijke doel te bereiken: een afvalvrij Groningen.

Kijk dan op haalallesuitjeafval.nl.