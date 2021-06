Gemeente wil creatieve broedplaats De Biotoop behouden

Nieuws:

Door: Redactie

In de podcast De Tafel van Haren (Haren de Krant/OOG RTV), die later deze week wordt gepubliceerd, zegt wethouder Roeland van der Schaaf van de Gemeente Groningen dat het de bedoeling is dat De Biotoop behouden blijft. De gemeente heeft daar invloed op, omdat men waarschijnlijk de Hortus en De Biotoop gaat kopen.

In De Tafel van Haren werd de wethouder ondervraagd over de toekomstplannen. Hij vertelde dat de creatieve broedplaats van grote waarde is en dat er dus zal worden gezocht naar een manier om dit concept overeind te houden, zelfs als de gebouwen moeten worden gesloopt.

De wethouder zei meer interessante dingen, die van belang zijn voor de toekomst van zowel De Biotoop als De Hortus. Eén daarvan is dat de locaties bepaald niet worden aangekocht om er later huizen te kunnen bouwen. “Voor onze bouwopgave hebben we deze locaties helemaal niet nodig”, zei Van der Schaaf. Voorts: “Het is aan de inwoners van de gemeente wat er gaat gebeuren.”

De vraag werd gesteld of er geen denktank opgericht zou moeten worden om ideeën, suggesties en inspraak door burgers op te halen. Daar stond hij positief tegenover. Zodra de podcast online staat (o.a. op Spotify) leest u dat hier.

