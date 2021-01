Gemeente wil noodlijdende sportverenigingen ondersteunen

Nieuws:

Door: Redactie

Wethouder Inge Jongman van de Gemeente Groningen leeft mee met sportverenigingen in haar gemeente. Als deze door de crisis in problemen komen wil ze graag met hen in contact komen om mogelijk de helpende hand te bieden.

Daarnaast is de gemeente bereid om de geplande verhoging van allerlei gemeentelijke tarieven (zoals OZB en veldhuur) uit te stellen. Als de raad instemt zouden die verhogingen in het najaar ingaan. Voor sportverenigingen in Haren worden flinke kostenverhogingen verwacht. Deze zijn het gevolg van de harmonisatie na de fusie. Daarbij moet de gemeente de tarieven van Haren en Ten Boer gelijk stellen met die van de voormalige gemeente Groningen. Het is, zoals al werd gevreesd in Haren, de bedoeling dat de lagere tarieven van Haren dan worden opgehoogd naar stads niveau en niet andersom.