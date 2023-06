Gemeente wil weer huizen bouwen in Onnen, Glimmen en Noordlaren

De gemeente wil de komende jaren huizen bouwen in kleinere dorpen. “Groningen heeft prachtige dorpen met hun eigen dynamiek en sfeer”, aldus wethouder Rik van Niejenhuis. “We willen dat deze dorpen zich blijven ontwikkelen en dat mensen er graag willen blijven wonen. We gaan in gesprek met inwoners van de dorpen om te vragen waar behoefte aan is.” Nog dit jaar gaat de gemeente aan de slag met Thesinge, Winneweer, Noordlaren en Onnen. In 2024 met Ten Post (inclusief Lellens en Wittewierum), Sint Annen en Glimmen. Lees meer in de brief aan de raad.