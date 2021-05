Gemeente wil zwembad Scharlakenhof steunen

Door: Redactie

Het kan verkeren: in 2013 was het feitelijk de gemeente Haren die de stekker trok uit het Zwembad Scharlakenhof en nu, acht jaar later, stelt de gemeente Groningen voor om een extra financiële injectie te geven aan de stichting die het bad destijds van de ondergang heeft gered.

Het college van B&W stelt de raad voor om aan zwembad Scharlakenhof in Haren een extra subsidie van 125.000 euro voor 2020 en 60.000 euro voor de eerste helft van 2021 te verlenen. Hiermee wil het college de Scharlakenhof voor de komende periode zekerheid bieden dat het kan voortbestaan. De gemeente vraagt het geld terug aan de Rijksoverheid, via de regeling specifieke uitkering zwembaden en ijsbanen.

Destijds dreigde sluiting van het zwembad, maar een niet opgerichte stichting SEZS heeft dat voorkomen. De stichting kreeg een lening van de gemeente en een jaarlijkse subsidie om in de benen te blijven. Dat lukte goed, maar Corona zorgde voor een langdurige sluiting.

Lees het Raadsvoorstel:

https://gemeente.groningen.nl/sites/default/files/8.-Corona-ondersteuning-zwembad-Scharlakenhof-rv.pdf?utm_campaign=Nieuwsbrief+Haren&utm_medium=email&utm_source=Mailer