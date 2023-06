Gemeente ziet vervolg op ‘De Wijnloop’ in Haren niet zitten; discussie met meer dimensies

Door: Redactie

De kritische vragen van VVD, D66 en Stadspartij 100% voor Groningen ten spijt voelt de gemeente er niets voor om een uitzondering op de Alcoholwet te maken voor De Wijnloop in Haren. In dat evenement (Ondernemend Haren) koopt het publiek een wijnglas en laat dat tijdens de ‘wijnloop’ in deelnemende winkels vullen. In de roes van de pandemie heeft de gemeente dit evenement bij uitzondering een vergunning verleend, ook al schuurt dat met de Alcoholwet. Met ingang van dit jaar wil de gemeente de vergunning niet meer verlenen op basis van deze Alcoholwet.

Liever wijnproeverij

Teleurgestelde ondernemers (het is altijd een leuk evenement waarin publiek nieuwe winkels ontdekt) en kritische raadsleden (die vinden dat je ondernemers moet ondersteunen) waren het gevolg toen de gemeente haar standpunt bekendmaakte. Om de pijn te verzachten opperde de gemeente het opzetten van een wijnproeverij, waarvoor men mogelijkheden ziet om de vergunning daarvoor wél te verlenen. In een brief aan de raad zegt het College: “Een wijnproeverij is inderdaad een ander evenement dan een wijnloop, waarbij de consumptie van alcohol plaatsvindt in winkels. De Alcoholwet, die voortkomt uit de volksgezondheidregelgeving, ziet er juist op toe dat detailhandel en alcoholconsumptie gescheiden blijven. Daarom hebben we vroegtijdig proactief meegedacht en gekeken naar wat er wél is toegestaan zonder dat hier een ontheffing voor aangevraagd hoeft te worden. Een gezamenlijk evenement van horeca en de overige middenstand van

Haren, zoals een wijnproeverij, is juist goed voor een bredere groep ondernemers dan alleen detailhandel. Bij zo’n evenement kan iedere ondernemer doen waar hij of zijn goed in is, wat wellicht een nog grotere bijdrage levert aan de levendigheid en gezamenlijke uitstraling van het centrum van Haren.”

Ontheffing

Alles goed en wel, vinden de raadsleden, maar zij vinden dat De Wijnloop een ‘bijzondere gelegenheid’ is waarvoor een ontheffing verleend kan worden. Bovendien zegt centrummanager Daphne de Haan dat er door de alcohol helemaal geen excessen plaatsvinden (zoals openbare dronkenschap), zoals dat wellicht in steden op de loer kan liggen. De gemeente ziet geen reden om De Wijnloop in Haren die bijzondere status te geven en zegt: “Of een wijnloop als een “bijzondere gelegenheid van zeer tijdelijke aard” kan worden beschouwd, valt binnen de beleidsvrijheid van de burgemeester. Zoals in de correspondentie met betrekking tot de ontheffing voor de Wijnloop van 26 mei 2023 is aangegeven, kan corona daarvoor niet als onderbouwing dienen, wat bij de

voorgaande edities wel het geval was. Een toekomstige ontheffingsaanvraag van de succesvolle Wijnloop zullen we in behandeling nemen, met het belang van de levendigheid van het Harense winkelgebied als onderbouwing. In de tussentijd gaan we graag in gesprek met de organisatie van de Wijnloop, zoals we ook al gedaan hebben, om samen de best mogelijke oplossing te vinden voor een evenement, een nieuwe Wijnloop of een alternatief, dat de levendigheid van het winkelhart van Haren nog verder vergroot.”

Extra dimensies

De ‘schermutseling’ rond De Wijnloop heeft een tweede dimensie, die te maken kan hebben met de samenvoeging van Haren en de Stad. Haren wil niet over één kam worden geschoren met de Stad, omdat het een dorp is met andere gewoonten, schaalgrootte en dynamiek. Sommige ondernemers zien in het gedoe rond De Wijnloop het bewijs dat Haren haar eigenheid kwijtraakt in Stadsbeleid. Dezelfde emotie speelt ook al bij parkeerbeleid: ondernemers willen gratis parkeren terug, ook al is dat in de Stad niet gebruikelijk. En dan is er het voornemen om reclamebelasting te gaan heffen. Winkeliers in Haren zien het probleem niet (wildgroei) dat wellicht in een drukke stad wél bestaat.

Maar er is nóg een aspect aan de discussie over De Wijnloop: pandemie. Ondernemers beroepen zich over de loodzware jaren die achter hen liggen en waarvan veel ondernemers nog steeds de gevolgen ondervinden. Zij zien in de mogelijke afwijzing van De Wijnloop een soort tegenwerking tijdens het opkrabbelen na de pandemie. Waar de gemeente kennelijk de afgelopen jaren mild oordeelde over de vergunningaanvraag (en dus een ontheffing verleende op de Alcoholwet) keert men nu terug naar de letter van de wet.

De gemeente heeft voor een nieuwe Wijnloop nog geen vergunningaanvraag ontvangen en zegt pas dan de situatie opnieuw te zullen beoordelen. Maar het moge duidelijk zijn, dat een aanvraag onder deze omstandigheden niet veel kans zal maken.