Gemeentewerkers zijn stil voor de buren

Door: Redactie

Het bordje dat we hebben gespot op de gemeentewerf aan de Westersedrift vertelt een verhaaltje zonder veel woorden. Er staat ‘Ssssst, denk om de buren’.

Dit doet vermoeden dat bewoners van de Meerweg wel eens hebben geklaagd over geluidsoverlast, waarschijnlijk door zware voertuigen. En dan staat er, heel ludiek, nog een radarbord dat de snelheid van passanten aangeeft. Of dit werkt is zo niet te zien. Maar alles duidt erop dat de medewerkers van de gemeentewerf goede buurmannen en -vrouwen willen zijn.