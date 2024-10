Geruchten over Aldi zijn niet waar

Door: Redactie

In het dorp Haren steken met enige regelmaat geruchten de kop op, dat Aldi zou afzien van verhuizing naar het Haderaplein. Dit gerucht klopt niet, zegt Sjoerd Dijs van projectontwikkelaar Explorius desgevraagd.

Het plan was en is dat op het Raadhuisplein/Haderaplein appartementen en winkels worden gebouwd en dat een groot pand zal worden betrokken door Aldi in Haren (inclusief parkeerplaatsen). De komst van de supermarkt was in de voorbereiding altijd een belangrijk gespreksonderwerp. Uit het feit dat Aldi aan de Jachtlaan geregeld bouwt en verbouwt leiden mensen af dat het bedrijf niet zou gaan verhuizen. Ten onrechte.

Sjoerd Dijs is namens Explorius betrokken bij het project Raadhuisplein/Haderaplein in Haren en daarbij hoort het contract met Aldi. Hij leek ons een goede bron om de geruchten te toetsen. Dijs zegt: “Met Aldi werken we goed samen aan het ontwerp voor de nieuwbouw. In juli hebben we samen met de gemeente de omwonenden geïnformeerd over de vergunningaanvragen. Eind oktober of begin november komt er een informatieavond, waar de plannen zullen worden toegelicht. De planvorming gaat misschien wat traag, maar verloopt wel zorgvuldig.”

Aldi gaat dus wél verhuizen en het bouwplan gaat na vele aanpassingen de afgelopen jaren gewoon door. Tijdens de informatieavond waar Dijs op doelt zal het landschapsbureau Laos uit Haren ook haar ontwerp voor het nieuwe (groene) Raadhuisplein aan het publiek tonen.