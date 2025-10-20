Gesprek op het bankje

Door: Redactie

Met Douwe Heida (41), ondernemer autopoetsbedrijf Haren

Hallo Douwe, welke schoenen passen jou het beste? Werkschoenen, sportschoenen of nette schoenen? Antwoord: “Werkschoenen draag ik nooit, zou wel moeten. En sportschoenen passen ook niet bij mij, dus ik ga voor ‘nette schoenen’. Vroeger zat ik in de autoverkoop en droeg ik verplicht een net pak, dat hoeft gelukkig niet meer. Ik koop mijn schoenen en kleding nu al jaren tweedehands.”

Hoe zou je jouw rijstijl typeren? Antwoord: “Dat hangt van de auto af. In een oldtimer rijd ik heel rustig, maar in een BMW gaat het gas erop, haha. Agressief ben ik in het verkeer beslist niet, ik heb mijn claxon nog nooit gebruikt.”

In wat voor auto zou je ooit nog eens willen rijden?

Antwoord: “Een oude Jaguar XJ. Tijdloos model, bloedmooi. En het geluid bij het starten is toch geweldig? Maar of het verstandig is om in zo’n auto te rijden is de vraag.”

Als het de wereld zou helpen, zou jij dan bereid zijn een stukje welvaart in te leveren? Antwoord: “Ja hoor, geld is voor mij niet belangrijk. Als ik thuis de deur open doe voor een collecte geef ik altijd en ik adverteer ook als daarmee iets maatschappelijks wordt geholpen. Een extra bordje op tafel moet ook kunnen, toch? Antwoord is dus ja, totdat een bepaalde grens is bereikt.”

Als er over jouw leven een musical gemaakt zou worden, wat zou dan de titel kunnen zijn? Antwoord: “Mijn mooiste baan die ik ooit had was schipper in Griekenland, waar ik zeiljachten begeleidde. Er was toen een jongen die ging vissen en die riep ineens: ‘Douwe, ik heb een vis gevangen: wat nu?’ Dat vond ik heel grappig en dat mag de titel worden.”

Werk jij om te leven of leef jij om te werken? Antwoord: “Een mix daarvan. Zonder werken voel ik me ongelukkig en ik ben erg trots op mijn bedrijf, maar ik neem ook de tijd om naast het werk heel leuke dingen te doen. Bijvoorbeeld zeilen, met onze hond wandelen in de bossen, uit eten met mijn vriendin.”

Wat zeg jij als je op straat een bekende tegenkomt die net een dierbare is verloren?

Antwoord: “Ik ga zo’n gesprek niet uit de weg en zal mijn medeleven uitspreken. En vragen hoe het nu gaat? Ik denk dat die aandacht deze persoon wel goed zal doen.”

Als jij naast Herman Brood had gestaan toen die op het dak van het Hilton stond; wat zou je hem hebben gezegd? Antwoord: “Ik zat ooit naast hem op een terras in Amsterdam en toen zat er een papegaai op zijn hoofd. Op het Hilton zou ik zeggen: ‘Zou je dit nou wel doen now the end is near?’. Ik vind niet dat we het moeten laten gebeuren als iemand voor zelfdoding kiest. We moeten op tijd hulp bieden.”

Dank je Douwe, succes met je bedrijf!

foto: door Wenke van Bloemenmozaïek