Gesprek op het bankje Deze maand: Henriëtte Kooi (43), eigenaar van TOF Kinderkleding in Haren

Door: Redactie

foto: door Yvonne Flikkema

Hoi Henriëtte, wat een onaangenaam weer vandaag. Trouwens, van wat voor weertype houd jij het meest? Antwoord: “Van de lente. Dat geeft me het gevoel dat er betere dagen aankomen. Een soort nieuwe start. Alles voelt lichter aan, ik word er blij van.”

Bestaat er een recept voor een probleemloos leven? Antwoord: “Nee, maar dat hoeft ook niet. Problemen horen bij het leven en je kunt ervan leren. Ik las eens ergens: bij ieder dal horen twee bergen. Als je uit het dal klimt sta je als een sterker mens weer boven. Misschien heb ik makkelijk praten, want in mijn leven heb ik wind mee: een fijn huwelijk, kinderen, mijn eigen winkel.”

Wat was vroeger jouw favoriete speelgoed? Antwoord: “Daar moet ik wel even over nadenken. Ik speelde vooral buiten aan de Schoutenlaan in Haren. We deden ‘fietsverstoppertje’. Rondfietsen zonder gezien te worden. Daar heb ik meer herinneringen aan dan aan speelgoed.”

Moeten mensen niet te vroeg ingrijpende keuzes maken, zoals een opleiding? Antwoord: “Ja, dat vind ik wel.Kinderen krijgen niet veel tijd om kind te zijn en moeten al op jonge leeftijd heel erg veel. Op de basisschool Cito-toetsen. En mijn dochter heeft in haar middelbare schooltijd van zes jaar maar liefst 24 toetsweken gehad. Kinderen moeten zoveel, dat ze niet kunnen ontdekken wat ze mogen. Ik vind dat ze op school de kinderen wat meer sociale vaardigheden en empathie mogen leren.”

Ken jij het gevoel van ‘even niet verder meer weten in het leven’? Antwoord: “In december, toen de winkels dicht moesten. Ik heb veel met mijn man gewandeld en de situatie besproken. Dat hielp!”

Jongeren en studenten zeggen dat ze het zwaar hebben tijdens deze crisis. Snap je dat? Antwoord: “Ja,hele dagen thuis. Geen werk. Geen terrasje pakken. Ik snap hun machteloze gevoel van ‘ontworteld zijn’.”

Beelden van de rellen in de media lokken weer nieuwe rellen uit. Mee eens? Antwoord: “Oneens, we moeten ons kunnen blijven verwonderen over dingen die gebeuren, ook over dit losgeslagen gedrag.”

Zijn er tekstregels in een bepaald liedje, die je altijd bijblijven? Antwoord: “Nee, ik ben meer van instrumentale muziek. Ik heb vroeger klarinet gespeeld. Ik hou van populaire muziek en hippe liedjes, die vaak heel goed passen in kerkdiensten. Die muziek kan de drempel voor jongeren lager maken om naar een kerk te gaan en dat vind ik mooi.”

Dank je Henriëtte, sterkte de komende tijd en op naar de lente!