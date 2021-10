Gesprek op het bankje – Deze maand: Jan Ubels (56), eigenaar van Bartelds Hoveniers in Onnen.

Door: Redactie

Dag Jan, heb jij wel eens iemand gereanimeerd? Of was je daarbij aanwezig?

Antwoord: “Ja, we zijn twee keer opgeroepen in Onnen en hebben één keer daadwerkelijk gereanimeerd. Ik ben burgerhulpverlener en mijn zoon Dennis ook. De eerste keer was ‘s nachts en dan kom er achter dat je je kleren en schoenen wel klaar moet hebben staan om snel te kunnen handelen. Helaas zijn beide slachtoffers overleden. Door de cursus doe je in noodsituaties gewoon het goede, dat heb ik ervaren.”

Als reïncarnatie bestaat en jij komt ooit terug op aarde als een dier, welk dier hoop je dat het dan wordt?

Antwoord: “Als de poes van de familie Ubels in Onnen, dan heb ik het goed.”

Als jij nu een minuut zendtijd krijgt om jonge mensen warm te maken voor het hoveniersvak, wat zou je dan zeggen?

Antwoord: “Als je van het buitenleven en de natuur houdt zit je in dat vak goed. Het is tegenwoordig heel breed. Je timmert, bestraat en je legt ook vijvers aan. Dakgroen, gevelgroen en je hebt met biodiversiteit te maken. En het is fysiek heel goed te doen.”



Je wordt opgelicht voor 1000 euro. Als die persoon nu in nood zit, heb je er dan begrip voor?

Antwoord: “Nee, hiervoor heb ik helemaal geen begrip. Ik heb liever dat iemand me vraagt of hij wat geld kan lenen.”



Kun jij mij simpel uitleggen waarom de rente voor geldleningen nu zo laag is?

Antwoord: “Oei…het lijkt me dat de banken dat doen om inflatie te beteugelen. Maar ze helpen zichzelf daarmee wel om zeep. Verder zit de Centrale Europese Bank aan de knoppen, volgens mij.”



Winteravond, het vriest. Er valt iemand in het Winschoterdiep. Wat doe je en in welke volgorde?

Antwoord: “Ik bel 112 en spring er niet zelf in, want dan zullen er twee slachtoffers zijn. Ik zal wel kijken of ik die persoon op een andere manier kan helpen.”

Iemand aan wie jij een hekel hebt laat 100 euro uit zijn zak vallen. Hij merkt het niet, jij wel. Wat doe je?

Antwoord: “Haha, gewetensvraag, eh….twijfelgeval. Ik denk dat ik het oppak en er zelf iets leuks mee gaan doen.”



Welk goed doel beveel je me aan?

Antwoord: “Het liefst lokale of regionale doelen, waarvan je zeker weet dat het geld goed besteed wordt.”

Dank je Jan, was leuk om met je te mogen praten.

foto: Door Yvonne Flikkema-Arents