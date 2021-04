Gesprek op het bankje – Deze maand met Tom Verbeek (54), directeur van de Jenaplanschool in Haren.

Door: Redactie

Best nog kil weer, vind je niet? Wat zijn volgens jou trouwens de eigenschappen van een kille persoonlijkheid? Antwoord: “Geen empathie hebben, zichzelf voorop stellen en vergeten dat je onderdeel bent van een samenleving. Iedereen heeft wel eens kille momenten, ik ook. Hopelijk word ik dan door anderen gecorrigeerd. Ik ken eigenlijk geen mensen die in de kern kil zijn.”

Maakt naïviteit een mens gelukkiger? Antwoord: “Ik vind naïviteit positief, maar het kan je ook in lastige situaties brengen omdat er misbruik van wordt gemaakt. Naïef is beslist niet hetzelfde als dom. Kinderen zijn bijvoorbeeld nog heerlijk naïef. Ik moest eens iets van het dak van de school halen en heb toen op de koepel van een klaslokaal geklopt om mijn collega te laten schrikken. Een leerling die bij mij was zei: ‘Je bent een kind gebleven’. En dat vond ik een groot compliment!”

Vind je niet dat we kinderen op school hun onbevangenheid afleren, zoals in het nummer Logical Song van Supertramp wordt beweerd? Antwoord: “We remmen kinderen soms en dat is jammer. Er zijn nu eenmaal regels en afspraken nodig. Maar onder de streep denk ik dat we kinderen veel meer geven dan afnemen.”

Schepping of evolutie? Antwoord: “Evolutie. Ik ben katholiek opgevoed, maar ben al heel jong van mijn geloof afgevallen. Ik wil geen hogere macht verantwoordelijk stellen voor wat er gebeurt. Ik geloof in onze eigen verantwoordelijkheid.”

Je ziet met eigen ogen een leerling van jouw school een autoband lek steken. Doe je aangifte of iets anders? Antwoord: “Ik doe aangifte, maar ga ook in gesprek met de leerling en de ouders. Zelfs als het mijn eigen kind zou zijn.”

Je mag morgen worden gevaccineerd met AstraZeneca, doe je het? Antwoord: “Ja, direct. De ophef is heel onverstandig, want ten onrechte daalt het vertrouwen in vaccins.”

Van welke fout die je ooit maakte heb je veel geleerd? Antwoord: “Ik moet even nadenken, want ik moet kiezen uit vele fouten. De meeste zijn privé, behalve deze: ik was ooit wethouder in Assen en ben afgetreden. Achteraf heb ik het wellicht te snel opgegeven.”

Welke strip zou ik eens moeten lezen en waarom? Antwoord: “Fokke en Sukke. Daar kan in één plaatje bijvoorbeeld het hele onderwijs op de hak worden genomen. Ik gebruik ze vaak in presentaties.”