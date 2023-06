Gesprek op het bankje: met Anjo Mutsaars

Nieuws:

Door: Redactie

Gesprek op het bankje in de Brinkhorst

Deze maand: Anjo Mutsaars, illustratrice

Hallo Anjo, wanneer voel jij je prettig: als je opvalt of als je opgaat in de massa?

Antwoord: “Toch wel als ik opval, het liefst door mijn vrolijkheid. Ik wil graag mensen verbinden en dan vestig je natuurlijk ook de aandacht op jezelf. Natuurlijk word ik ook graag gewaardeerd, een compliment geeft mij enorm veel energie.”

Had je in een andere tijd geboren willen zijn? In welke?

Antwoord: “Nee, want mijn tijd heeft me zoveel goeds gebracht, ook in mijn werk kreeg ik alle ruimte en mogelijkheden. Voor illustratoren is het nu veel moeilijker om vaste opdrachtgevers te vinden en hun rechten te beschermen. Er wordt zoveel gejat.”

Je ziet op mijn kraag een vlek nadat ik mijn neus heb gesnoten. Zeg je het?

Antwoord: “Nee hoor, ik wil je niet in verlegenheid brengen, omdat het ons gesprek zou verstoren. Maar bij het afscheid zou ik je er heel discreet wel even op wijzen.”

Aan welke eigenschap of welk talent heb jij het meest gehad in het leven?

Antwoord: “Empathie. En dat ik tussen de regels door kan lezen en luisteren. Ik heb vrij snel in de gaten wat iemand denkt of voelt.”

Welke bloem past bij jouw karakter?

Antwoord: “Haha, een madeliefje. Een gouden hartje en breed uitgewaaierde blaadjes vind ik mooi. Maar een zonnebloem ook, want die draait zich naar de zon.”

Heb jij vertrouwen in de Nederlandse democratie?

Antwoord: “Over politiek moest ik maar niets zeggen. Maar het model van de democratie wankelt wel. Ik weet niet of het stand gaat houden in het drijfzand van polarisatie.”

Ik geef je het nummer van president Joe Biden en je mag een minuut met hem praten. Wat zul je hem vragen of zeggen?

Antwoord: “Haha, ik zou zeggen: kijk uit waar je loopt. En ik zou hem uitnodigen voor koffie in de ‘banaan’ (Intermezzo, red), zodat ik hem vragen kan stellen. Niet over politiek, maar over hoe hij in het leven staat.”

Dank je Anjo, ook voor de leuke bloemen die je aan de verslaggever gaf.