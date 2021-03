Gesprek op het bankje: Met Desiree Brink, funerair spreker in Haren

Door: Redactie

Hallo Desiree, laten we even bijpraten op het bankje. Welke persoonlijke herinnering maakt jou nog steeds blij? Antwoord: “Dat is de dag in 2004 dat we ons als gezin hebben laten dopen in de Rooms Katholieke kerk in Haren. Ik was mijn hele leven al zoekende. Mijn dochter gaf aan graag de Eerste Heilige Communie te willen doen. Hierdoor oriënteerden we ons hier verder in en kwamen we tot het inzicht dat het Katholieke geloof bij ons paste.”

Je mag morgen koffie drinken met de presidenten Joe Biden en Vladimir Poetin. Welk onderwerp zou jij bespreekbaar maken? Antwoord: “In ieder geval niet de wereldpolitiek. Ik zou ze vooral beter willen leren kennen. Precies willen weten wat ze voelen en hoe ze tegen de wereld aankijken. Dan zou ik daarna hun beslissingen beter begrijpen.”

In wat voor situatie kun jij heel nerveus zijn? Antwoord: “In mijn werk komt dat niet vaak meer voor. Maar ik kan wel nerveus worden uit bezorgdheid om mijn dochter. Komt het allemaal wel goed met haar? Maar dan denk ik weer: kom op, ze is volwassen en redt zich prima.”

Heb je wel eens vals gespeeld in een gezelschapsspel? Antwoord: “Ik vrees dat ik vroeger bij het dammen met een vriendinnetje wel eens iets heb gedaan met die damschijven, wat niet volgens de regels was.”

Is het leven een spel van geven en nemen? Kun je van beiden een voorbeeld geven? Antwoord: “Ik denk dat ik meer een gever ben, want dat vind ik zo fijn om te doen. Iemand helpen of een plezier doen past bij mij. En als het gaat om ‘nemen’: mijn man geeft mij veel aandacht en zorgt dat ik het soms ook even rustig aan doe. Hij is de stabiele factor in mijn leven en zijn hulp aanvaard ik graag.”



Als je op straat afval ziet liggen, wanneer ruim je het op en wanneer loop je eraan voorbij? Antwoord: “Als er een afvalbak in de buurt staat pak ik het wel op. En als ik denk dat iemand erover kan uitglijden ook. Maar anders laat ik het wel liggen, ik neem het niet mee naar huis.”

Kun jij de buitenspelregel van het voetbal uitleggen? Antwoord: “Haha, ik vind voetbal leuk en het brengt mensen samen. Ik hou van grote groepen die samenzijn, zoals ik ooit zag op de Nürburgring bij het festival Rock am Ring. Daar waren 70.000 mensen en alles ging goed. Maar nu die buitenspelregel: Volgens mij is het buitenspel als een aanvaller te snel langs een verdediger rent en de grensrechter de vlag omhoog steekt. Klopt dat?”

Niet helemaal, maar dat geeft niets hoor. Dank je wel voor het gesprek, Desiree.

foto: door Yvonne Flikkema