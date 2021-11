Door: Redactie

Gesprek op het bankje

Met René Loorbach (35), zelfstandig ondernemer DSR cleaning in Haren.

Hoi René, heb je tijd voor een praatje op het bankje? Wat is nou precies vaderliefde?

Antwoord: “Een onbeschrijfelijk gevoel. Liefde. Leuke dingen met je kinderen willen doen. Liefde en aandacht aan ze geven. Hein, mijn gezin is alles voor mij!”

Hebben raps een goede of slechte invloed op jongeren?

Antwoord: “Rappers kunnen een heel positieve invloed hebben, maar dan moet je wel de goede rappers kennen. Luister eens naar de teksten van Winne. Of van Diggy Dex*. Zoek ze maar op, dan weet je wat ik bedoel.”

Welk kinderboek of welke kinderfilm vond je vroeger leuk?

Antwoord: (lacht) “Dik Trom. Die haalt streken uit en als kind vond ik mezelf wel een beetje lijken op Dik Trom. En nu lees ik met mijn kinderen Kameleon. Dat avontuurlijke van die jongens spreekt me aan.”

Als jij voor een dagje de macht zou hebben over Nederland. Geld genoeg. Welke situatie zou je dan direct aanpakken?

Antwoord: “Armoede. Gezondheid. Maar vooral tolerantie. Vroeger werd er bij ruzie geknokt. Nu worden er mensen doodgeschoten. We moeten écht lief zijn voor elkaar en daar zou ik wat aan willen doen als ik dat kon.”

Als jij een tijdje mocht zorgen voor een jongen van 18 jaar op het criminele pad, wat zou je dan doen om hem te veranderen?

Antwoord: “Vragen wat nou echt zijn probleem is en dat proberen met hem op te lossen. Vertrouwen geven dat het goed komt. Maar ook een beetje strenger zijn: tegenwoordig melden mensen zich te snel ziek. En jongeren moesten eens achter die computer vandaan gehaald worden.”

Als ik je over 20 jaar weer zou ontmoeten, hoe ziet dan jouw leven eruit?

Antwoord: “Dan hoop ik dat mijn kinderen zullen zeggen dat ze hebben bereikt wat ze graag wilden. Ik wil ze daarbij helpen. Daar doen mijn vrouw en ik alles voor. En natuurlijk hoop ik dat we over 20 jaar allemaal gezond en gelukkig zijn.”

Dank je René. Ik hoor dat het goed gaat met je bedrijf en dat je veel klanten hebt. Ga maar gauw weer aan aan het werk.

*Fragment uit ‘Treur niet’ van Diggy Dex:

Ik had het soms, Fucking heet en, Soms dagen koud, Maar ik heb altijd Geprobeerd om te

Gaan voor liefde, Te staan voor m’n naasten.Te gaan voor vrienden, Te gaan voor familie.

foto: Door Yvonne Flikkema-Arents