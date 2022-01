Gesprek op het bankje naast de Dorpskerk: Willem Bakker, postbode en chauffeur.

Door: Redactie

Gesprek op het bankje naast de Dorpskerk

Deze maand: Willem Bakker (58), postbode in Glimmen en taxichauffeur

Hallo Willem, heb je even tijd voor mij op het bankje?

Hoe beleef jij eigenlijk tijd? Heb je altijd te weinig tijd?

Antwoord: “Meestal zit ik krap in de tijd. Eerst al vroeg de taxirit, gehandicaptenvervoer. Dan hopen dat 10.30 uur de post klaarligt. De wijk bezorgen en daarna weer 13.30 uur klaar staan met de taxi. Ja, ik word op werkdagen wel geleefd.”

Denk jij meer dan je uitspreekt? Antwoord: “Zeker. Heb ik in mijn opvoeding meegekregen. Niet klagen, doorgaan. Als je je niet lekker voelt: gewoon aan het werk. Ik heb over heel veel dingen mijn eigen gedachten, maar die hoef je niet allemaal uit te spreken en te delen met anderen. Piekeren? Nee, ik ben geen piekeraar.”

Welke schoolmeester of docent zul je nooit vergeten en waarom niet? Antwoord: “De directeur van mijn lagere school in Peize. Die kende alle leerlingen en hun achtergrond. Hij was oprecht geïnteresseerd en als je iets had uitgevreten, kreeg je met hem te doen.”

Beoordeel jij mensen op uiterlijk? Antwoord: “Eerst wel even, maar dat duurt niet lang. Vroeger ging bij mij alles om het uiterlijk, nu zie ik het heel anders. Ik rij kinderen met een handicap en heb geleerd dat ze niet zielig zijn, ook al denken veel mensen dat op basis van het uiterlijk.”

Wat is volgens jou het grootste probleem in de samenleving?

Antwoord: “Verharding en korte lontjes, mede door Corona. Ik merk dat ook met de taxi: in het verkeer zijn mensen sneller geïrriteerd. Ik vrees dat het nog even duurt voordat het weer verandert, want slecht gedrag leren we niet snel af.”



Welke LP-hoes vind je het mooiste? Antwoord: “Unzipped van Rolling Stones, maar dan wel die met de echte rits. Mijn eerst plaatje vroeger was van de Rolling Stones, ik dacht Painted Black. Geweldige muziek en dat vind ik nog steeds.”



Je kind heeft een nier nodig. Zou jij een nier aan hem of haar afstaan? En: iemand uit jouw straat? Antwoord: “Voor mijn kind: direct en zonder voorwaarden. Als het een buurtgenoot betreft wil ik wel eerst weten wie het is en of ik die persoon wel aardig vind.”



Wat maakt een dag goed voor jou? Antwoord: “Een dag met lekker weer, in mijn postwijk in Glimmen, mensen opgewekt en aardig. Bij warm weer krijg ik een glaasje water aangeboden en bij 5 december hangen er wel eens pepernoten aan de deur. Dat soort dingen maakt mijn dag goed.”

Heb je wel eens een fiets gestolen? Antwoord: “Ja. Ik was 20 en na een avondje Oude Snik in De Punt had ik een lekke band. Ik besloot lopend de kortste weg naar huis te nemen: over het vliegveld. Daar werd ik aangehouden en weer naar het hek gebracht. Toen baalde ik zo, dat ik met mijn dronken kop het slot van een fiets heb geforceerd en die heb meegenomen. Voordat ik thuis was ging die het water in, mijn vader mocht het niet weten. Nu zeg ik: wat een dom gedrag!”

Trump of Biden? Antwoord: “Biden, want Trump is volgens mij geestelijk niet in orde.”

Dank je Willem, succes op je route!