Gezellig (te) druk op het Paterswoldsemeer (video). Cadeautje van de natuur.

Door: Redactie

De natuur geeft de mensen een cadeautje als een soort compensatie van de crisis. Ja, want de crisis is een (leerzame) tik over de vingers van onze generaties en we kunnen nog maar moeilijk wennen aan beperkingen. Een week geleden klopte Koning Winter op de deur voor een spontaan bezoek aan onze regio en zie: het volk is euforisch en waardeert het geschenk enorm.



Het lijkt wel of mensen nu pas beseffen wat een groot goed het is als je zonder beperkingen kunt genieten van gewone dingen. Nee, niet op vijf vlieguren afstand, maar in Haren zelf. Tekst gaat verder onder filmpje 1.

Op onze website, maar ook op andere media, domineert nu even niet het virus, maar de ijspret. Het ijsbaantje bij de Mikkelhorst is een schilderijtje om te bewaren, waar ouders met hun kroost heen en weer gaan met krassende geluiden op het ijs. Maar ook op vijvers en sloten zie je kinderen spelen. Op Sassenhein, de allermooiste plek om te schaatsen, is het druk en natuurlijk ook op het Paterswoldsemeer. RTV Noord meldt dat de weg naar het meer is afgesloten wegens de drukte, maar fietsers en wandelaars stromen uit alle windrichtingen toe. Vastbesloten om dit weekend de angst voor virus en besmetting te overwinnen, al is het maar voor twee dagen. Natuurlijk zijn er verhalen over de risico’s, maar dit ontspannen wintervermaak kun je ook zien als een probaat medicijn voor lichaam en geest, dat ons weer oplaadt voor de laatste maanden van de strijd tegen Covid-19. En bij de Rietschans is een Koek & Zopie om de euforie compleet te maken. Laat iedereen afstand houden, dat kan makkelijk. Maandag gaan we weer over Covid-19 praten en denken.

Martin Nuver van 112 Groningen, al jaren onze partner voor 112-fotografie, maakte een filmimpressie van het Paterswoldsemeer bij Haren. Wie er niet zelf kan zijn, kan hieronder wel de sfeer proeven.

https://youtu.be/yLIxW1M6AnY