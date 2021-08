Gezond bewegen met financiële vergoeding: word bezorger van Haren de Krant

Nieuws:

Door: Redactie

Haren de Krant zoekt weer enkele bezorgers (v.a. 13 jaar). Vooral volwassenen en senioren worden van harte uitgenodigd om onze krant te gaan bezorgen.

-gezond in beweging in het dorp Haren

-slechts 1 x per maand (niet in juli)

-vier dagen tijd om de wijk te lopen

-leuke bijverdienste

We zoeken betrouwbare Harenaars (m/v jong/oud) die er eer in leggen om de wijk te voorzien van onze krant.

Mail naam en telefoonnummer aan: hein.bloemink@gmail.com