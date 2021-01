Gezond initiatief van vv Haren: kinderen vrijdagmiddag laten uitwaaien

Nieuws:

Door: Redactie

Om het binnenzitten en -hangen even te onderbreken biedt vv Haren haar trainers aan voor een leuke activiteit vrijdagmiddag 22 januari van 13.30-15.30 uur.

Naar wij vernemen zijn alle kinderen en jongeren van 6 t/m 18 jaar welkom om even lekker uit te waaien en te voetballen. Dat gebeurt onder leiding van trainers. Er is trainingsmateriaal aanwezig. Mark van Dam van vv Haren hoopt dat de jeugd even lekker kan uitrazen.

Van Dam: “Dit aanbod geldt voor zowel leden als niet leden, van de VV Haren, iedereen is welkom en er zijn GEEN kosten aan verbonden. Opgave vooraf niet nodig, kom gewoon lekker langs.”

Helaas zijn ouders langs de lijn niet toegestaan en zijn de kleedkamers gesloten.