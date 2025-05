Glasvezel Oosterhaar vertraagd

Door: Redactie

In Haren heeft aannemersbedrijf Allinq in opdracht van KPN glasvezelkabels gelegd tot de gevel van 8000 woningen (2024-2025). Bewoners kunnen aan KPN laten weten dat ze ook de kabel ‘naar binnen’ willen hebben.

Meer dan 80% van de bewoners heeft intussen toestemming gegeven om de kabel door de gevel te leiden naar een ‘internetkastje’ aan de wand. Wie de glasvezel eenmaal ‘heeft binnengehaald’ kan een abonnement voor snel internet afsluiten met een provider naar keuze en dat kan natuurlijk KPN zijn. Het grote project kan niemand zijn ontgaan: de oranje kabels kwam je overal tegen. Soms waren er klachten van buurtbewoners over verkeerde sleufjes of gesperde opritten. Een enkele keer werd ondanks de voorzorgsmaatregelen een gasleiding geraakt. Doordat de aannemer korte lijnen heeft met zowel KPN als met Enexis waren die problemen meestal snel opgelost.

Boren

Niels Kingma (Allinq): “Het project in Haren is nagenoeg afgerond en het verliep naar wens. Als projectmanager heb ik veel contact met mijn partners van KPN, zoals projectleider Senna Zijlstra en coördinator Joeri Munier. Het voelt echt alsof we één team zijn en dat werkt erg fijn.” Desondanks ontstond er onlangs enige ruis, omdat wijkbewoners in Oosterhaar weliswaar de kabels in hun tuin hebben liggen, maar nog geen aansluiting binnenshuis hebben gekregen. Dat vraagt om uitleg. Senna Zijlstra van KPN: “De oorzaak daarvan is dat we de glasvezel in Oosterhaar nog niet hebben kunnen koppelen aan de kabels aan de westzijde van de spoorbaan. Er moeten boringen plaatsvinden door het talud en daarvoor zijn vergunningen nodig van ProRail. Dat is een tijdrovend proces.” Joeri Munier van KPN: “Dit was allemaal niet te voorzien, omdat er al een buis onder het spoor loopt, die we hadden willen gebruiken. Daar was volgens de kaarten ruimte. Maar toen we zover waren bleek dat die buis al helemaal vol zat met andere kabels en leidingen die niet waren geregistreerd. Dat was een tegenvaller.”

Funda

Hoelang het gaat duren voordat ook in Oosterhaar de glasvezel gebruikt kan worden is onzeker. Daarover durven KPN en de aannemer geen voorspelling te doen. Vergunningprocedures kunnen maanden duren. Als Haren eenmaal glasvezel heeft is dat goed nieuws. Volgens Joeri Munier is glasvezel een pluspunt als een huis te koop komt. “Op Funda zie je dan vermeld dat het huis is voorzien van glasvezel en dat vinden mensen belangrijk.”

foto: V.l.n.r. Joeri Munier, Niels Kingma en Senna Zijlstra. Het glasvezelteam.