Glimmen behoudt fysiotherapie

Door: Redactie

Fysiotherapeute Femmy Holwerda gaat haar praktijk in Glimmen binnenkort beëindigen, maar het dorp raakt deze voorziening niet kwijt. Ina Panneman van Fysiotherapie Centrum Raadhuisplein zegt dat haar praktijk de dienstverlening in Glimmen voortzetten.

In Dorpshuis de Groenenberg wordt een ruimte gehuurd voor het geven van behandelingen. Ina: “Bijna vijf jaar geleden zijn wij gestart met ons huidige team in een nieuwe praktijk aan het Raadhuisplein. Dit team is ontstaan na een fusie tussen Fysiotherapie Raadhuisplein met de Groepspraktijk voor Fysiotherapie aan de Middelhorsterweg. Wij zijn een enthousiast team met verschillende expertises en specialisaties: Manueel Therapie, Bekkenfysiotherapie, Kinderfysiotherapie, Lymfedrainage methode Vodder en Mc Kenzie. Daarnaast maken wij gebruik van o.a Dry Needling, Medical taping, Mulligan en Echo-onderzoek en hebben wij vele trainingsmogelijkheden zoals ZwangerFit, mamafit, Mama Topfit, kleine groepslessen en Training voor ouderen.”

U kunt de fysiotherapeuten bereiken op 050-5344629 bij voorkeur tussen 8.00-12.00 en via onze mail: info@fysioharen.nl. Zie voor verdere informatie onze website: www.fysioharen.nl