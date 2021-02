Glimmen ervaart overlast door jeugd

Door: Redactie

Volgens Plaatselijk Belang in Glimmen wordt er in het dorp overlast door jeugd ervaren. Dit speelt zich af rond het dorpshuis, de school en de voetbalvelden. Volgens Plaatselijk Belang wordt het dorp door de coronamaatregelen een geliefde plek voor jongeren om samen te komen en dat leidt tot de genoemde overlast.

In een persverklaring legt men uit dat er alle begrip is voor de moeilijke situatie voor jongeren, maar dat er een eind moet komen aan overlast. Men stelt dat inwoners zich soms onveilig voelen in hun eigen dorp en zelfs in hun huizen. Er zouden bedreigingen worden geuit aan dorpelingen.

Het is Plaatselijk Belang nog niet gelukt met de overlastgevende jeugd in contact te komen en daarom hoopt men dat door een bericht in de media alsnog een gesprek op gang kan komen met jongeren. Zij kunnen reageren via de mail: info@pb-glimmen.nl. De politie, gemeente en jongerenwerker zijn op de hoogte van de klachten over overlast, zegt Plaatselijk Belang.

Eigen honk in bos

Haren de Krant en dorpsblad Glimmer’lei berichtten vorige maand over de situatie in Glimmen. Er was door jongeren een eigen alternatief bedacht voor het ontbreken van een jeugdhonk. Zij hebben meubels en andere ‘bouwmaterialen’ versleept naar een dicht stukje bos nabij het dorp om daar hun eigen honk te creëren. Omwonenden hebben daar in meer of mindere mate hinder van ondervonden. Overigens is het bouwsel inmiddels door onbekenden afgebroken en verwijderd.

Contact

Het is nu de vraag of er iemand in staat is om met de jongeren in gesprek te komen, zodat hun wensen kunnen worden aangehoord. Tevens kunnen zij dan worden aangesproken op hun gedrag. De redactie van dorpsblad Glimmer’lei was al eens in gesprek gegaan met ‘hangjongeren’ en hoorde toen dat er in het dorp meerdere groepjes actief zijn. Lang niet alle jongeren zouden overlast veroorzaken of vernielingen plegen. De buurtagent was toen (oktober) nog niet op de hoogte van serieuze overlast. Uit het bericht van Plaatselijk Belang valt op te maken dat gemeente en politie nu wel weten wat er speelt.

Jeugdhonk dicht

Het jeugdhonk, dat tot voor enkele jaren in het dorpshuis was gevestigd, werd gesloten omdat er geen jeugd meer was die het honk wilde leiden. Voorts waren er telkens klachten van omwonenden en bovendien zou Torion (jeugdwerk) minder aandacht hebben kunnen besteden aan het begeleiden van jongeren en het jeugdhonk.