Glimmense jeugd wil ijsbaankantine opknappen

Nieuws:

Door: Redactie

Een welwillend deel van de Glimmense jongeren, die soms overlast veroorzaken in het dorp, is bereid om de handen uit de mouwen te steken om een eigen ‘hangplek’ te creëren in het dorp. In een interview met dorpsblad Glimmer’lei stelt één van hen concreet voor om met de groep het bouwvallige keetje op de ijsbaan aan de Meentweg op te knappen. Zij willen dit dan inrichten als jeugdhonk, maar maken direct plaats als er ijs ligt.

In de groep zitten genoeg handige jongens, wordt gezegd. En er zijn ouders bereid om hen in het proces te begeleiden. Voor de ijsvereniging kwam het idee onverwacht en er kleven nogal wat praktische bezwaren aan. Zo is het de vraag of de gemeente het zal toestaan (vergunning, bestemmingsplan) en of omwonenden het zien zitten met het oog op geluidsoverlast. Verder wordt gezegd dat de huidige keet in zo’n slechte staat is, dat renoveren niet meer aan de orde is. In Glimmen is het officiële jeugdhonk enkele jaren geleden gesloten wegens gebrek aan bestuursleden. Sindsdien zwerven jongeren door het dorp en worden her en der weggestuurd. Door geluidsoverlast en soms een grote mond heeft de groep een slechte reputatie. Ingewijden denken dat er sprake is van een foute en een goede groep. In november bouwde de ‘goede groep’ hun eigen honk in het ‘Wolvenbos’, maar daar stuurde de politie hen weg en is het honk later door onbekenden gesloopt.