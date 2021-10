Glossy ‘Dorpskerk 800’ is een succes. Nog niet ontvangen?

Nieuws:

Door: Redactie

De Dorpskerk van Haren bestaat 800 jaar en ter gelegenheid daarvan is een ‘glossy’ uitgegeven, boordevol verhalen over deze markante kerk toen en nu. Prachtige kleurenfoto’s en informatieve verhalen. Het blad is onlangs verspreid in Haren, Glimmen, Onnen en Noordlaren. Maar niet overal, vanwege NEE-NEE stickers.

Wilt u het gratis blad lezen? U kunt het gratis ophalen onder de toren van de Dorpskerk, die tot 1 november open is op maandag-woensdag- vrijdag en zaterdagmiddag van 15u-16u. Ook bij Boomker en in de Bibliotheek liggen er nog Glossy`s om mee te nemen.