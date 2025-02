Gorechtkerk en Dorpskerk gaan 1 maart fuseren

Door: Redactie

Per 1 maart gaan de Hervormde Gemeente (Dorpskerk) en Gereformeerde Gemeente (Gorechtkerk) fuseren. Door het tekenen van een notariële akte op 28 februari om 17.30 uur smelten deze kerken samen tot Protestantse Gemeente Haren-Onnen. Deze fusie wordt door kerkgangers in beide gemeenten zeer gewenst, zeggen de voorzitters Margriet Piersma (Dorpskerk) en Cees Verschoor (Gorechtkerk).

In 1964 waren er al verkennende gesprekken tussen beide kerken, maar de tijd was toen nog niet rijp voor een fusie. De wereld is veranderd en de beide kerken begonnen steeds meer te zien wat hen verbond met minder oog voor de onderlinge verschillen. In dat klimaat werd de laatste jaren toegewerkt naar de fusie die nu aanstaande is.

De nieuwe gemeente zal beide kerkgebouwen blijven gebruiken, omdat er geen financiële reden is om met één godshuis verder te gaan. De financiële positie van de Gereformeerde Kerk is gezond; die van de Hervormde Gemeente is wat kwetsbaarder. Toch zeggen beide voorzitters dat vooral ideologische redenen tot de fusie hebben geleid. Zij willen een sterke en open geloofsgemeenschap in Haren behouden en dat wordt mogelijk door de fusie.

