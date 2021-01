‘Gorechtman’ Harry Hoeksema plotseling overleden

Door: Redactie

Afgelopen zondag is in zijn woning te Haren Harry Hoeksema (71) zeer plotseling en onverwacht overleden. Hij is vooral bekend als de trouwe bondgenoot van vv Gorecht. Meer dan dat: Hoeksema was speler, leider en later ook trainer bij de club. Hij was de laatste jaren assistent van de eerste selectie en regelde voor dat elftal veel praktische zaken. Iedere vrijdag stuurde hij de mails rond met opstellingen en informatie over wedstrijden van het weekend erop. Harry Hoeksema zat in het DNA van vv Gorecht, zo lijkt het. Voorheen was hij in Haren ook o.a. conciƫrge op OBS de Linde.



Vv Gorecht was zijn tweede huiskamer, waar vele leden en bestuurders hem in hun hart hadden gesloten. Bij het hoofdveld, waar hij altijd op zijn scootmobiel verscheen om naar wedstrijden te kijken, was zelfs een spandoek voor hem opgehangen (‘Harry’s hoek’). Op die plaats zijn inmiddels bloemen neergelegd. De club speelt een belangrijke rol bij de uitvaart, maandag 18 januari a.s. vanaf 16.45 uur. Belangstellenden moeten uiterlijk 16.45 uur rond het veld staan. Zie voor het programma www.vvgorecht.nl.

Plechtigheid op voetbalveld maandag voor publiek toegankelijk

Naar wij vernemen zal de kist met de ‘Gorechtman’ om 17.00 uur door spelers van het eerste elftal naar de middenstip worden gedragen, alwaar een korte plechtigheid zal plaatsvinden. Publiek is daarbij welkom, mits buiten de hekken rond het veld en met gepaste onderlinge afstand. Er zullen vijftien mensen in hesjes aanwezig zijn om het publiek te begeleiden. Na de plechtigheid vindt in besloten kring de crematieplechtigheid plaats.

De plechtigheid is live te volgen via: https://www.facebook.com/groups/vvgorecht/