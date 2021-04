Groene oase in hartje Haren? Het kan!

Door: Redactie

Eigenaren Jacco van Ham en Ron van Zonneveld gaan hun perceel rond Molen de Hoop te Haren herinrichten tot een groene oase. Ze lopen er niet mee te koop en twijfelden zelfs even of ze dit verhaal al in Haren de Krant wilden zien. Ze willen namelijk niet pronken. Maar hun enthousiasme won het van de aarzeling. De Molen is een beetje van ons allemaal, dus dit mag iedereen weten.

Stukje aarde

“Wij vinden alles wat ademt en leeft erg belangrijk”, zegt Van Zonneveld. “Wij hebben een piepklein stukje aarde in beheer en daar willen we ruimte geven aan flora en fauna.” Het particuliere initiatief wordt gewaardeerd door omwonenden en ook door de gemeente.

Verwilderd

De molen is sinds 1839 beeldbepalend voor de skyline van Haren. Ooit draaiden de wieken voor de productie van graan, nu vooral voor het mooie plaatje. Aan de voet van deze molen is dierenspeciaalzaak Firma Ekkelkamp gevestigd en in de molenaarswoning wonen Van Ham en Van Zonneveld. Een tweede woning wordt te zijner tijd verbouwd tot Bed & Breakfast. Na de restauratie was alles mooi aan dit monument, behalve de tuin.”Daar moest wat mee”, zegt Van Ham. “Die was verwilderd.”

Oude bomen

De bewoners zagen veel dieren (zoals egels en eekhoorns) door hun groen scharrelen en dat heeft hen geïnspireerd om van hun perceel een groene oase te maken. “We willen de natuur, waar we zelf zoveel energie van krijgen, de ruimte geven. Het is een voorrecht om hier te wonen en we willen onze grond met de natuur delen”, zegt Ron. “We hebben een plan laten maken met veel bomen, zoals knotwilgen, kersenbomen voor de vogels, appelbomen en perenbomen van verschillende soorten voor de bloesem. Nee, geen jonge aanplant, maar bomen van dertig of veertig jaar oud. We vinden die grillige vormen van de ouderdom zo fantastisch.”

Lyrisch

In de groene oase komen natuurlijk alleen inheemse planten en struiken, zoals valeriaan en smeerwortel. En zaden en kruiden, die een heerlijke geur verspreiden. Ron van Zonneveld is lyrisch bij de gedachte hoe het straks zal worden. “En wat zo geweldig was: toen we de eerste fruitboom door Joost Poppinga hadden laten planten, kwam er binnen een kwartier een gekraagde roodstaart aanvliegen en die streek neer in die boom. Het voelde alsof hij ons kwam begroeten. Het zal niet lang meer duren of we krijgen hier weer groene kikkers, allerlei soorten insecten, spechten en distelvinken. Dat maakt ons blij!”



Gemeente werkt mee

Jacco van Ham zegt dat ze de buurtgenoten via een brief op de hoogte hebben gebracht van de plannen en dat leverde leuke reacties op: “Iemand bood zelfs aan om ons te komen helpen met tuinwerk of onderhoud.” De twee namen ook contact op met de gemeente, omdat zij de strook openbaar groen langs Achter de Molen wel bij hun ontwerp wilden betrekken. Van Zonneveld: “We kregen bijna per omgaande een antwoord van de gemeente. We hebben met hun groenspecialist overlegd of we de strook grond konden kopen of huren. Men was zo blij met dit initiatief, dat we de grond in bruikleen krijgen, mits wij het onderhoud verzorgen. Dat vinden we een mooie afspraak.”

De werkzaamheden zijn inmiddels in volle gang. Ecologie op kleine schaal met louter pluspunten: het kán!