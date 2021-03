GroenLinks is bezorgd over toekomst Hortus en Biotoop

Door: Redactie

De Biotoop en Hortus Haren, beiden gevestigd aan de Kerklaan te Haren, zijn eigendom van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en daarmee buiten de invloedssfeer van de lokale overheid. In Haren wordt gewerkt aan de oprichting van een actiegroep, die moet voorkomen dat de locaties teloor gaan als de RUG dat wenst. Geluiden dat er mogelijk woningbouw bespreekbaar zou zijn, maken mensen argwanend. Nu heeft ook de politiek interesse.

De gemeenteraadsfracties van GroenLinks en de PvdA maken zich zorgen over de toekomst van de Hortus en Biotoop in Haren. De fracties willen eventuele onzekerheid in de toekomst voorkomen.

De partijen benadrukken hoe de Hortus en Biotoop een belangrijke maatschappelijke en publieke rol vervullen. Zo trekt de Hortus, die door zo’n honderd vrijwilligers wordt onderhouden, ieder jaar zo’n 27.000 bezoekers die genieten van deze ‘groene parel’.

Naast de recreatieve functie benadrukt Martijn van der Glas (GL) de ecologische waarde van deze twintig hectare grond: “De verschillende tuinen bevatten allerlei unieke flora die ook zijn opgenomen in de Nationale Plantencollectie. Dat moeten we bewaren. Niet alleen voor de inwoners van Haren en Groningen, maar voor iedereen.”

Naast de Hortus ligt de Biotoop, een groot complex waar sinds enige jaren een paar honderd kunstenaars wonen en ook verschillende werkruimtes en ateliers zitten. Volgens Diederik van der Meide (PvdA) is ook dit complex het behouden meer dan waard: “De Biotoop is belangrijk voor het kunstklimaat in Groningen, zeker omdat er de komende jaren eerder minder dan meer ruimte komt voor ateliers. Het zou doodzonde zijn als ook deze ruimte zou verdwijnen.”

GroenLinks en de PvdA willen van het college weten wat haar visie is op de toekomst van dit unieke gebied en of zij bereid is in overleg te gaan met de RUG over de toekomst van dit gebied. Een duidelijk antwoord van de gemeente kan, volgens de partijen, veel onzekerheid in de toekomst wegnemen.