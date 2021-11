Groep jongens belaagt jonge meisjes met lampionnen aan Rummerinkhof. Er zijn camerabeelden.

Door: Redactie

Donderdagavond aan het begin van de avond zijn drie tienjarige meisjes omsingeld door een groep van ongeveer tien jongens van naar schatting 10 tot 12 jaar oud. De meisjes moesten afstappen en werden beroofd van snoepgoed. Hun lampionnen werden vernield.

Camerabeelden

Er is ook een poging gedaan om de mobiele telefoon van één van de slachtoffers te ontfutselen, hetgeen niet is gelukt. De politie maakt er werk van en is een onderzoek gestart. Daarbij helpt het dat er camerabeelden zijn van het incident. Deze beelden worden nu bekeken. Wijkagenten gaan contact opnemen met scholen om de beelden te bespreken.

Bel de politie

De politie meldt dat er in de omgeving Rummerinkhof de laatste tijd meer vervelende dingen gebeuren. Of het om dezelfde daders gaat is niet duidelijk.

Heeft u over deze zaak horen spreken? Heeft uw kind opgebiecht dat hij erbij betrokken was? Heeft u kinderen onderling hierover horen spreken of weet u op een andere manier namen van daders? Help de politie en bel 0900-8844.