Groninger Landschap verkocht haar beroemde villa in Haren

Door: Redactie

Stichting Het Groninger Landschap heeft haar onderkomen aan de Rijksstraatweg in Haren, Villa de Vennen, verkocht. Adviesgroep Medische & Vrije Beroepen | Van der Meer Accountants is per 27 maart 2026 de nieuwe eigenaar van het gemeentelijk monument. Het Groninger Landschap maakt zich op voor een nieuwe fase in haar bestaan. Boerderij Euvelgunnerheem in de stad Groningen is de beoogde nieuwe locatie voor de natuur- en erfgoedorganisatie.

Gemeentelijk monument

Villa De Vennen stamt uit 1920 en is in opdracht gebouwd door Theodorus Niemeyer, directeur van de gelijknamige tabaksfabriek, naar een ontwerp van architect Adriaan Wittop Koning. De woning is gebouwd in traditionele Engelse landhuisstijl en kent nog veel kenmerkende stijlelementen. Het heeft de status van gemeentelijk monument. De tuin is een ontwerp van Jan Vroom uit Glimmen. Villa de Vennen kwam in 2001 in bezit van Het Groninger Landschap. Sinds die tijd heeft de organisatie hier kantoor gehouden.

Boerderij Euvelgunnerheem

In 2019 heeft Het Groninger Landschap boerderij Euvelgunnerheem geërfd van Thies Dijkhuis, de laatste boer van Euvelgunne. De boerderij is gelegen in een groene zone door de stad die de voormalige loop van de rivier de Hunze volgt. Het is aan Thies Dijkhuis te danken dat hij dit laatste stukje natuur heeft weten te behouden in de strijd tegen de oprukkende stad. Het herstel van de rivier de Hunze van bron tot wad is een van de doelstellingen van Het Groninger Landschap. Marco Glastra, directeur Het Groninger Landschap: “Dat de stichting haar kantoor aan de oever van Hunze mag vestigen is een droom die uitkomt.”

Omdat de renovatie en herbestemming van de boerderij nog enige jaren zullen duren zal de stichting in tussentijd kantoorruimte huren. Op moment van schrijven is deze locatie nog niet gevonden.

Foto: Achterzijde van de villa, die staat aan de Rijksstraatweg iets ten zuiden van de Holsteinlaan.