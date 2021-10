Groot onderhoud Burgemeester Boeremapark

Door: Redactie

De stichting Boeremapark, een initiatief van burgers met hart voor dit park in Haren, heeft weer een succesje geboekt. De gemeente gaat in nauw overleg met de stichting het groot onderhoud van het park aanpakken.

De gemeente gaat dit najaar met het Burgemeester Boeremapak in Haren aan de slag voor groot onderhoud. Dit gaat in verschillende fases en in overleg met de Stichting Boeremapark. Eind oktober wordt er gestart met het baggeren van de vijver. Dit duurt tot ongeveer eind december. Vervolgens worden de beschoeiingen vervangen en de dierenweide gedraineerd en opgehoogd. Ook wordt er op verschillende plekken gesnoeid en bollen en knollen aangeplant. Tot slot worden de dekdelen van de brug vervangen en twee visvlonders verwijderd. Er blijft één visvlonder over nabij de dierweide die gerenoveerd zal worden. Volgend jaar staan vanaf het voorjaar op de planning het aanbrengen van hemelwater overstort vanuit de Lokveenweg, renovatie van de gemetselde verblijfsplekken, de renovatie van de Boeremabank en worden er nieuwe planten geplant of herplant.