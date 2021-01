Grote belangstelling voor online bijeenkomst ‘Dossier Zonneparken Haren’

Door: Redactie

Ongeveer vierhonderd belangstellenden hadden zich aangemeld voor een online bijeenkomst, donderdagavond, waar de gemeente haar plannen voor zonneparken in en rond Haren wilde toelichten. Wethouder Philip Broeksma werd bijgestaan door verschillende ambtenaren. Tamara Ekamper, Duurzaam Ontwerper van de gemeente en projectleider Chris Munneke speelden een voorname rol in het geven van een toelichting en het beantwoorden van vragen. Wethouder en secondanten verdedigden het plan om bij Haren negen zonneparken van maximaal 10 hectare toe te staan op locaties in het buitengebied. Zij werden geconfronteerd met een overmacht aan kritische burgers, die de (in hun ogen) ernstige inbreuk op kwetsbaar natuurgebied resoluut van de hand wijzen. De inspraaktermijn is verlengd tot 21 januari en de wethouder zegde toe het hele dossier nog eens tegen het licht te willen houden.



Wethouder Philip Broeksma zit nu in zwaar weer wegens zonneparken.

Dossier Zonneparken in cijfers

De gemeente wil in 2035 810 MegaWatt opwekken met duurzame energie. Dat staat gelijk aan 2 miljoen zonnepanelen.

Daarvan denkt men 310 MegaWat te halen van panelen op daken, dat staat gelijk aan 775.000 zonnepanelen.

Het tekort van 500 MegaWatt moet komen van zonneparken. Dat staat voor 1,25 miljoen zonnepanelen.

Een dag na deze bijeenkomst laat de raadsfractie van Groen Links (de partij van Broeksma) weten een voorstander te zijn van een verplichting voor industriële bedrijven om zonnepanelen op hun daken te plaatsen. Dat zou een bijdrage moeten leveren aan het ‘tekort’ van 500 MegWatt.

Deugt het plan in Haren?

“Misschien kan het beter en hebben we dingen over het hoofd gezien. Denk met ons mee.” Dat zei Tamara Ekamper gisteravond. Hierin schuilt wellicht een handreiking aan al die verontruste mensen die zonneparken zien als de sluipende intrede van industrialisering en verstedelijking van natuurgebieden. Of de gemeente werkelijk wil samenwerken met burgers wordt betwijfeld door Jan Wittenberg van de Stichting Landelijk Gebied Haren. Hij noemde de bijeenkomst een ‘verkoopvoorstelling’ om de plannen door te drukken. Hij zegt: “Vier insprekers mochten hun zegje doen. Hun vragen werden niet beantwoord. Ze kwamen er verder niet meer aan te pas. Er werden 80 pagina’s aan vragen genoteerd. De beantwoording was willekeurig en vaak eenzijdig, zonder dat een weerwoord mogelijk was. Dit is geen inspraak en het zal de kloof in de opvattingen tussen de wethouder en de maatschappelijke organisaties niet verkleinen. Naar de argumenten van de insprekers werd niet geluisterd. De oplossing die de wethouder voor ogen staat bij de energietransitie lijkt vast te staan: Er moeten zonneparken in het landschap komen.”

Goede bijeenkomst

We vroegen oud-wethouder Michiel Verbeek (Haren) naar zijn beleving van de avond en hij vond de bijeenkomst wél goed. Van hem is bekend, dat hij vurig pleitbezorger is van verduurzaming en derhalve ook gelooft, dat zonneënergie een effectieve bijdrage levert aan dat hoge doel. Eerder zei hij al tegen Haren de Krant dat de Gemeente Haren in 2017 inderdaad al een aanzet gaf tot de bouw van zonneparken, maar dat daarbij het landelijk gebied aan ‘no go area’ was, tenzij het niet anders kon. En juist omdat de gemeente Groningen het landelijk gebied nu heeft aangewezen zijn de rapen in Haren gaar. Tamara Ekamper heeft gezegd dat Haren destijds 100.000 panelen op daken wilde realiseren, terwijl er behoefte was aan 285.000 panelen. Volgens Verbeek wilde Haren het ‘gat’ destijds niet per definitie vullen met zonneparken, maar ook met andere duurzame energiebronnen. Groningen kiest dus nadrukkelijk wél voor zonneparken.

Drentsche Aa

Voor de vele tegenstanders staat de duurzame ambitie van de gemeente niet echt ter discussie, maar de manier waarop de gemeente het doel wil halen noemt men krampachtig. Jan Wittenberg van SLGH gaat nog even in op de aanslag die er wat hem betreft wordt gepleegd op het Nationaal Park Drentsche Aa: “Het pleidooi van de voorzitter van het Nationaal Park Drentsche Aa, Jaap Verhulst, om de energietransitie anders aan te pakken werd gisteren genegeerd. In plaats daarvan etaleerden de gemeentelijk ambtenaren opnieuw gebrek aan kennis van het gebied van het Nationaal Park. Zij hielden zich krampachtig vast aan de door Broeksma uitgezette lijn van ‘nog een keer uitleggen wat al in de gemeentelijke nota staat’ en iedereen eigenlijk al wist. De avond leverde geen nieuw gezichtspunten op. De gemeente liet een unieke kans liggen om met beleid voor ‘zon op alle daken’ en de discussie de goede kant op te sturen. De bevolking blijft achter met de vraag: waarom doet de gemeente daar zo weinig aan en waarom drukt ze wel zonneparken in het landschap door?”

Voorwaarden voor locatiekeuze

De gemeente gaf een overzicht van haar criteria bij het intekenen van de beruchte negen locaties. Men zegt dat de ‘maat en schaal’ van een park bepaald wordt door het landschap. En dat het park ‘de ecologie’ stimuleert. Voorts is het een voorwaarde dat omwonenden profiteren van de opbrengst. Ten slotte moet de grondeigenaar bereid zijn grond te leveren. Critici leken hiervan niet onder de indruk.



De gemeente Groningen leert Haren nu goed kennen. Plannenmakers komen niet weg zonder hun beleid te onderbouwen met overtuigende argumenten. Het is duidelijk dat het beleidsplan dus voorlopig nog niet bekrachtigd kan worden en de gemeente accepteert de adempauze ook. Wat Jan Wittenberg betreft is dat maar goed ook, want volgens hem dreigt dit plan straks de status “gebiedsvisie” te krijgen. Dan is er straks feitelijk geen appèl meer mogelijk als er daadwerkelijk zonneparken worden gepland. Later vandaag verwachten we op deze homepage een audio-interview met wethouder Philip Broeksma te plaatsen.