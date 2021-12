Gustaaf Biezeveld veroordeeld wegens harde beschuldigen inzake illegale stort

Nieuws:

De Volkskrant meldde gisteren dat Gustaaf Biezeveld uit Haren door de rechtbank in Den Haag is veroordeeld tot een schadevergoeding en rectificatie van uitspraken die hij heeft gedaan in het tv programma Zembla.

Hij sprak van illegale stort en valsheid in geschrifte door een bouwbedrijf in Amsterdam, dat het niet over zijn kant liet gaan en Biezeveld aanklaagde. Volgens de rechtbank is Biezeveld inderdaad te ver gegaan met zijn aantijgingen. Het bouwbedrijf is leverancier van granuliet en werd in Zembla beticht van illegale dumping.

Biezeveld was destijds in de uitzending gevraagd wegens zijn vroegere functie als Officier van Justitie in milieuzaken. In Haren is hij bekend als voorzitter van het Burgercomité Haren, dat strijd leverde (en nog levert) tegen de gemeentelijke herindeling Haren-Groningen-Ten Boer.