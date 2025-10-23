handige weetjes in de buurt – Door Tuutjefluiter

Door: Redactie

Muziek

5 en 8 nov. 16.00 uur zijn in het Witte kerkje gratis open lessen bij het Roder Jongenskoor. Jongens tussen 6 en 10 jaar kunnen kennismaken en meedoen met het koor.

Aanmelden: info@roderjongenskoor

2 nov. Rietschans, Meerweg, 19.00-19.30 Miniworkshop ‘TBA’ Baila by the Lake, vanaf 19.30 uur party met 2 dj’s: Salsa, Bachata , Merenque, Kizomba en Cubaans, muziek/dans.. Entree in de voorverkoop 7,50 euro en aan de deur 12,50., meer: de agenda van latinworld.nl

Natuur

30 okt. 16.30-18.30 uur Mikkelhorst, Klaverlaan, presentatie en uitleg m.b.t ingrijpend laagveenherstel Harener Wildernis en Oosterpolder (duur herstel t/m najaar 2026). aanmelden: 050-3135901 of communicatie@groningerlandschap.nl

25 okt. 18.15-19.15 uur Nacht v.d. nacht bij de Hortus, de magie van de schemering ontdekken.Vanaf 8 jaar, weet je zeker dat je tegen in het donker zijn kunt, dan mag je ook jonger zijn. 5 euro per kind, met eigen zaklamp, stevige schoenen en warme jas, ouders mogen gratis mee en hoeven zich niet aan te melden. Maximaal 20 deelnemers. Opgave bij: hortusharen.nl/agenda/nacht-van-de-nacht

Onderwijs

3 en 4 nov. Euroborg 16.30-20.30 uur : Scholenmarkt middelbare scholen voor leerlingen van groep 8, aanmelden: www.scholenmarktgroningen.nl Op de website staan ook de data van de voorlichtingsdagen per school in Groningen, Haren, Eelde en Winsum. Wacht niet te lang met het aanmelden voor deze dagen, want het kan snel vol zijn.

Hortus en onderwijs: met leerlingen langskomen of een specifieke vraag?: educatie@hortusharen.nl

Sport

Eind september won op de Grote Markt in de stad een straatvoetbalteam uit Haren de 1e editie straatvoetbal na een spannende wedstrijd. De finale ging tussen Haren en Selwerd. Een verslag is te lezen bij oogtv.nl en dan daar zoeken met straatvoetbal.

9 nov. VWDTP gebouw Meerweg, vooronder 12.45 uur , lezing Zeilen rond de wereld door Max Dirkzwager. Ook voor intrducées en niet-leden. Meer: winterprogramma 2025-2026 van vwdtp.nl

Gezondheid

De kantine van v.v. Be Quick is de locatie in Haren waar je van 23 oktober t/m.4 december terecht kunt voor een coronavacinatie.

Voor tijden en afspraak: ggd.groningen.nl bij coronavaccinatielocaties. N.b: er is een parkeerplaats

op het terrein, maar geen invalidentoilet.

Tot en met 18 november kun je ook ingeënt worden in ’t Loughoes in Eelde, Kosterijweg.

Meer:ggddrenthe.nl