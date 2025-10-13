Handige weetjes uit de buurt van Willy Tuutjefluiter

Door: Redactie

Voor de herfstvakantie

20 okt. Sporthal Scharlakenhof 13-16 uur. Kennismaken met allerlei sporten voor de jeugd.(handig: trek sportkleren aan) Gratis aanmelden: bslimnl/events/sportdag-haren

21 okt. Scharlakenhof zwembad 10.30 uur zwemspelochtend voor kinderen 7-14 jaar met zwemdiploma. Aanmelden: bslimnl/events/zwemspelochtend-haren

Tip voor beide evenementen: Probeer een kwartier eerder aanwezig te zijn en neem eten/drinken mee.

23 okt. Mellenshorst 14-16 uur: gratis Fortnite voor 10-18 jaar. Gamen met prijzen. Voor inschrijving: 06-57244848 of info@onsbelangoosterhaar.nl

25 okt. 13.30-16 uur Biotoop Vleugel E en Open Kas. Burendag voor nieuwsgierigen naar de geschiedenis en flora en fauna van het terrein. o.a. Rondleiding en ontdekkingstocht, koffie/thee met lekkers. biotoop.org

Elektriciteit

22 okt. 8-16 uur Enexis stroomonderbreking wegens onderhoud voor postcodes 9752 PG, 9752 PC

en 9752 NR

28 okt. 8-16 uur idem voor postcodes 9753 HN en 9753 EL

enexis.nl/storingen-en-onderhoud/haren-gn-gepland

Officiële bekendmaking

Bent u eigenaar van een jachtje in het Noord Willemskanaal bij Shell tankstation Haren A 28 op een plaats met ligplaatsverbod? Deze moet voor 1 november verwijderd zijn. Is het jachtje niet tijdig verwijderd, dan wordt dit namens de Gedeputeerde Staten v.d. Prov. Groningen gedaan.. Bent u het hiermee niet eens, dan moet u voor 16 oktober dit via een zienswijze kenbaar maken bij Ged. Staten v.d. Prov. Groningen.

Zoek.officielebekendmakingen.nl/prb-2025-16414.html