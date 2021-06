Hans Sietsma deed aangifte wegens bedreiging

Door: Redactie

Naar nu pas bekend is geworden heeft Hans Sietsma, raadslid uit Haren voor Groen Links, enige tijd geleden aangifte gedaan tegen een 51-jarige man uit Pesse. Deze man was wat overspannen geraakt door de Corona-crisis en had complottheorie├źn bedacht, waarin politici een rol spelen.

De man had nogal heftig gereageerd op beelden van het politie-optreden tegen mensen die in het Noorderplantsoen de regels overtraden en sprak het Harense raadslid daarop aan. De man uit Pesse zegt dat Sietsma dit optreden heeft goedgekeurd en vindt hem een ‘satanist en een nazi’.

Het mailcontact tussen de twee liep uit de hand, waarbij Sietsma met ‘een kogel door zijn kop’ is bedreigd. Naar eigen zeggen heeft hij veel last gehad van de dreigementen en heeft aangifte gedaan bij de politie. De man heeft overigens meer mensen bedreigd en stond daarvoor deze week terecht. De uitspraak wordt over twee weken verwacht.

Bron: DvhN