Haren aan de wandel

Nieuws:

Door: Redactie

De beweegcoach van het Huis voor de Sport Groningen, Ellen Wollerich, organiseert met verschillende partners in Haren een wandelevenement. Iedereen die wil werken aan zijn gezondheid of het gezellig vindt kan deelnemen! Voor mensen die het moeilijk vinden om te gaan wandelen (bijvoorbeeld i.v.m. medische klachten is er een groep met extra ondersteuning door professionals. Het evenement is gekoppeld aan De Nationale Diabetes Challenge (NDC). We starten voor Haren in de eerste week van juni. De hele maand juni kan er ingeschreven worden. De Harense deelname is te vinden onder locatie ‘Nieuwe Stationsweg’.

Doe mee en wandel ongeveer 20 weken lang zelfstandig en/of met een maatje of ondersteuning. Op de dinsdagen van 13.00 uur tot 14.00 uur kunt u bij de wandelgroep van Shared Spaces terecht en op de donderdagen van 12.00 uur tot 13.00 uur zal de wandelgroep van het MCZ van start gaan. Wilt u in kleiner verband deelnemen dan kan Torion u helpen een maatje te vinden. Maar u kunt ook zelfstandig deelnemen met vrienden of collega’s. Via email ontvangt u informatie en tips. Na inschrijving ontvang u een mail met de opties. We wandelen afstanden tot 5 km. Eind september sluiten we feestelijk af samen met andere deelnemers uit Haren!

Bewegen is goed voor iedereen, dus ook mensen zonder diabetes nodigen we van harte uit mee te doen. Deelname kost 5,50 euro, inclusief T-shirt en medaille.

Dus, wandel mee in Haren en schrijf in via https://www.nationalediabeteschallenge.nl/diabeteschallengeharennieuwestationsweg