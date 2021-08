Nieuws:

Door: Redactie

Haren de Krant wordt één keer per maand verspreid. In Haren zoeken we met ingang van september bezorgers voor twee wijken:

Wijk 15 (centrum Haren woningen) (ruim anderhalf uur looptijd)

Wijk 30 (Rijksstraatweg tussen Emmalaan en Holsteinslaan plus enkele lanen daar in de buurt) (2 uur looptijd)

Goede beloning.

Heb je belangstelling? Mail aan Hein Bloemink redactie@harendekrant.nl