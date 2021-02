Haren de Puzzel – Geopuzzel oplossing: Geheime locatie was Onnerweg!

Nieuws:

Door: Redactie

In de krant van februari toonden we 8 foto’s en u moest raden waar deze foto’s waren gemaakt. Het ging om straten in Haren. Als u de juiste straten herkende, kon u de coördinaten samenstellen van een geheime locatie, waar een doosje met 50,00 lag verstopt.

Een dag na het verschijnen van de krant had Jasmijn uit Haren de locatie ontdekt. Het was de zwerfkei bij de voormalige ingang van het sportpark aan de Onnerweg in Haren.

De oplossing:

Coördinaten die u moest intikken op Google Maps:

53.16637 , 6,61882

Dit bracht u bij de kei aan de Onnerweg!

Foto’s en oplossingen:

A=6. B=6. C=3. D=7. E=1. F=8. G=8. H=2