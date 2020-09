Haren kan baat hebben bij de Groene Burgemeester

Nieuws:

Door: Redactie

Eén van de kandidaten voor het Groene Burgemeesterschap van Groningen is Peter Bootsma. Hij woont in de Oosterpoort, maar roept ook Harenaars om een stem uit te brengen op één van de vier kandidaten. Dat kan op www.groeneburgemeester.nl

Bootsma nam contact op met onze Harense krant om inwoners te wijzen op de verkiezing. Hij zegt: “Ik kan me een aantal argumenten voorstellen waarom de verkiezing aandacht verdient in Haren. Klimaatadaptatie, het omgaan met extremer weer, is overal belangrijk. De verkiezing betreft de gemeente Groningen, dus ook Haren. Haren heeft al de naam het groenste dorp te zijn en kan in die zin een voorbeeld zijn voor de rest van de gemeente. De bedoeling van de nieuwe (vrijwilligers)functie is om de klimaatadaptatie in de gemeente in de versnelling te krijgen, onder andere door verstening van tuinen tegen te gaan. De bedenker envoorzitter van het landelijke programma Steenbreek, waarbij aansluiting gezocht zal worden, woont in Haren: Wout Veldstra.”

Naast de Nachtburgemeester (die waakzaam is voor de nacht in Groningen) zal de Groene Burgemeester van de gemeente Groningen dus een denkbeeldig groen zwaailicht zijn, dat Groningen op koers houdt in duurzaamheid.