Haren krijgt er een derde gemeenteraadslid bij

Door: Redactie

Sander Claassen (D66) is toegetreden tot de gemeenteraad van Groningen. Hij volgt Wieke Paulusma op, die naar de Tweede Kamer is geroepen na de verkiezingswinst van D66.

Claassen heeft ambities, hoewel hij weet dat hij de zetel minder dan een jaar heeft, tot aan de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022. Toch is hij van plan een kritische houding aan te nemen, vooral als het gaat om Harense thema’s. Zelf vindt hij wonen, gezondheid en kansengelijkheid de belangrijkste onderwerpen.

Voor Haren is het wellicht goed om te weten, dat Claassen gaat meeschrijven van het verkiezingsprogramma voor 2022. Daar ligt een kans op invloed op het beleid, dat aan de Grote Markt wordt gemaakt. Om in contact te komen met inwoners van de voormalige gemeente Haren nodigt Claassen belangstellenden uit om met hem een informatieve wandeling door Haren te maken, zodat kan worden gepraat over de toekomst van Haren. Wie met hem wil wandelen kan een mail sturen aan: sander@d66groningen.com

Wie is hij?

-Als programma expert Governance werkzaam bij Wagner & Company in Groningen, tevens docent bij het Instituut voor Sportstudies van de Hanzehogeschool

-Geboren in Dokkum, opgegroeid in Usquert

-Kansengelijkheid zit in hem, waarschijnlijk omdat zijn opa na diens vlucht uit Nederlands Indië (politionele acties) een nieuwe start moest maken in Nederland.

-Vader zat o.a. in koopvaardij, moeder had kledingwinkel.

-De kinderen gaan naar de Brinkschool. Als lid van de Medezeggenschapsraad ben ik betrokken bij de toekomst van deze basisschool. Samen met de directie zetten wij ons in voor het beste onderwijs.

-Ik sport en beweeg in de openbare ruimte en ben trots lid van het hockeyteam Veteranen C. Regelmatig ben ik te vinden bij Appelbergen of het Noordlaarderbos voor wandelingen in een rustgevende omgeving.