Haren krijgt weer een echte bruidsmodezaak

Nieuws:

Door: Redactie

Het is bijna zeker dat zich aan het eind van dit jaar een gerenommeerde bruidsmodewinkel in Haren gaat vestigen. Harry Kah, eigenaar van Xsasa in Groningen bevestigt dit.

De bruidsmodesector maakt weer een groei door en daarom wil Kah het bedrijf uitbreiden. De winkel aan het Damsterdiep in Groningen is mooi, maar te beperkt, aldus Kah. Hij is als geboren Harenaar op zoek gegaan naar een geschikte locatie in het centrum van Haren en de keus viel op het pand waar voorheen Ammazzone Mode was gevestigd. Dat is het hoekpand, tegenover Bruna. de winkel trekt klanten uit heel Nederland en dat is voor Haren gunstig. Xsasa wil graag samenwerken met Harense winkels. De laatste bruidsmodewinkel was tot eind jaren 90 gevestigd aan de Molenweg onder de naam Ariena’s Bruidsmode.

Volgens Harry Kah gaat hij ook op zoek naar nieuwe medewerkers om het bestaande team uit te breiden. Zie ook www.xsasa.nl