Harenaar bedankt zijn ziekte voor de waarschuwing en is spontaan genezen

Door: Redactie

Tao, deze van oorsprong Chinese filosofie laat zich niet met woorden beschrijven, maar wat Jan Errit de Vries (74) uit Haren betreft is Tao de leidraad in zijn leven en

de grote inspiratiebron. In juli 2013 werd een niet-kwaadaardige huidkanker bij hem ontdekt. In januari 2017 kwam echter via een longembolie en de daaraan gekoppelde bloedingen een kwaadaardige tumor in de endeldarm aan het licht. Sinds 3 november 2020 is hij door zijn huisarts ‘spontaan’ genezen verklaard. Bij zijn genezing hebben zijn taoïstische leefstijl én de natuur hem een ‘handje’ geholpen, zoals hij het zelf zegt.

“Ik ziek?”

“Ik ben ‘spontaan’ genezen van endeldarmkanker”, zegt hij. “Hoe kon ik ziek worden? De natuur is immers de basis van mijn bestaan, ik verbouwde mijn eigen groenten (bij Sassenhein en later in Oosterhaar) en leef gezond. Toch werd in 2013 huidkanker vastgesteld. Ik heb teveel met mijn blote bast in de zon gewerkt in mijn moestuin. Dat moest dus anders.” Na een longembolie eind 2016, kwam De Vries in het medische circuit terecht en werd er bij hem een tumor in de endeldarm ontdekt. “Ik was er kapot van. Ik kon toch niet ziek zijn? Ik verloor het vertrouwen in mijn macrobiotische leefwijze.” De dokter adviseerde een operatie en hij zei direct ja. De Vries: “De operatie slaagde, maar ik was zo geschrokken, dat het een paar jaar duurde voordat ik langzaam weer in contact kwam met mijn levenslust en vitaliteit, die ik voor een groot deel was kwijtgeraakt.”

In Haren de Krant van 20-22 januari leest u dit opmerkelijke verhaal over een man die nooit de gebaande weggetjes kiest.