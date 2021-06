Harenaar in de internationale top paracycling

Nieuws:

Door: Redactie

Paracycling is wielrennen met een lichamelijke beperking. Tijdens het Europees kampioenschap paracycling 2021 is Harenaar Matthijs Drenth (23) vijfde geworden in de tijdrit (12,5 kilometer met een gemiddelde snelheid van 38,3 per uur). Ook kwam hij in zijn categorie als vijfde over de streep in de wegwedstrijd over bijna vijftig kilometer. De wedstrijden vonden op respectievelijk 4 en 5 juni plaats in de buurt van Salzburg in Oostenrijk. Drenth is sinds juli 2020 lid van de centrale talentenselectie en volgt voltijds een topsportprogramma op Papendal in Arnhem. Hij hoopt in 2024 namens Nederland deel te nemen aan de Paralympics in Parijs.

Matthijs Drenth gaf tijdens de tijdrit alles, maar miste door een wat onfortuinlijke voorbereiding de ‘extra punch’. Over de wegwedstrijd was hij wel ‘heel tevreden’: “Ik heb echt van de race kunnen genieten.” Paracycling wordt beoefend door mensen met een lichamelijke beperking. Matthijs Drenth heeft een chronische hersenaandoening genaamd cerebrale parese. Vanaf zijn geboorte is hij aan de rechterkant spastisch en kan hij moeilijker bewegen. In de categorie waarin Drenth aan de wedstrijden deelneemt rijden de renners op een ‘normale’ racefiets. Bij Matthijs Drenth is deze zo aangepast dat hij kan remmen en schakelen met alleen zijn linkerhand. Eerder dit jaar nam hij deel aan de Ronde in Vlaanderen (van Brugge naar Ronse) en de Worldcup Oostende. Voor het najaar staat onder meer een wedstrijd in Italië (de Parabiago) op zijn programma.