Door: Redactie

De kritische en eigenzinnige Harenaar Rien de Koning steunt de fractie van Partij voor het Noorden tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022.

Hij staat op de 9e plaats op de kieslijst en zal dus niet in de gemeenteraad terechtkomen. De Koning zat in een grijs verleden enige tijd voor Groen Links in de gemeenteraad van Haren.

Zie ook www.pvhngroningen.nl