Harenaar wil mysterieuze schilder uit vergetelheid halen

Door: Redactie

Vanaf november 2005 werd de voormalige kapel van het Sint Maartenscollege in Haren een half jaar bewoond door een mysterieuze zwerver. Ging in deze man, Mike Corkill, een briljant schilder schuil? Zijn dood in 2011 past wel in het verhaal van briljante kunstenaars. Corkill stierf op mysterieuze wijze toen hij 42 jaar was. Fred van Calker uit Haren wil nu het werk van Corkill uit de vergetelheid halen.

Paar tientjes

Waarom bewoonde Nieuw-Zeelander Mike Corkill (1969) de kapel naast die Harense school, waar voorheen paters knielden? Fred van Calker (66) weet hoe het zit. Hij zag in 2005 in een etalage in de binnenstad een schilderij van Corkill hangen en werd direct getriggerd. De stijl deed hem denken aan de grote schilders Jeroen Bosch en Peter Paul Rubens. Van Corkill had hij nog nooit gehoord, maar hij vernam in de buurt dat de kunstenaar een tijd door Groningen had gezworven. Zonder geld, dus verkocht hij werken op de plek waar hij zijn schildersezeltje had opgezet.

Gesloten boek

Fred van Calker kwam erachter dat de zonderlinge en zwijgzame kunstenaar in Berlijn was neergestreken en hij besloot hem achterna te reizen. “Ik trof de man daar aan op een gekraakt terrein in een oude schaftkeet”, zegt de Harenaar. “Ik had toen net de oude kapel in Haren gekocht en bood hem aan om een poosje daar tot rust te komen. Dat aanbod nam hij aan.” Van november 2005 tot april 2006 was de kapel zijn thuis en atelier tegelijk. Maar ook voor Van Calker bleef de schilder een gesloten boek. Uit spaarzame gesprekken werd hem duidelijk dat hij een tragisch leven leidde, altijd reizend. Op de foto staat Fred van Calker bij de kapel, waar Corkill een tijdje woonde.

Foto onder: fragment van een werk van Mike Corkill, zie ook www.mikecorkill.com