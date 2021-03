Harenaars op avontuur met melkfabriek De Groeve

Door: Redactie

Kasper Eitens (44) en René Muis (48) vormen een mooi koppel. Ze hebben destijds het bouwbedrijf Willem Bruiniers te Haren overgenomen en hebben daar inmiddels hun eigen draai aan gegeven. Ze begeven zich voorzichtig op het terrein van projectontwikkeling en hebben samen met een medefinancier nu een bijzonder object in handen: de melkfabriek van De Groeve. “We zoeken nu goede ideeën om daar iets moois van te maken”, zegt Muis.

‘Leuke dingen doen’

Eitens is de man met de echte bouwachtergrond, Muis komt uit de ICT en denkt niet bepaald in draagconstructies of metselverbanden. Hij is meer de verkoper van de twee. Bewust hebben ze het bedrijf na de overname kleiner gemaakt (nu nog maar vier mensen) en dat heeft hun leven veranderd. Ze hebben naar eigen zeggen minder stress en meer tijd om naast bouwen en verbouwen nog ‘andere leuke dingen’ te doen. En de voormalige melkfabriek in De Groeve is daarvan een voorbeeld.

Al 15 jaar te koop

De mannen zochten een bijzonder object en hun oog viel op de melkfabriek. Muis: “Ik woon in Zuidlaren en ken het gebouw goed. Het staat al vijftien jaar te koop, maar telkens als iemand het wilde hebben bleken de plannen niet haalbaar. De eigenaar was daar wel een beetje moe van geworden. Hij zei: ‘als je er iets mee wilt moet je het gewoon kopen.’ Daar had hij natuurlijk gelijk in. We zijn bij het pand gaan kijken en we voelden direct intuïtief dat je hier iets heel moois van kunt maken. Binnen een week was de deal rond.”

Wie heeft een idee?

De melkfabriek functioneert al dertig jaar niet meer, maar deed dienst als showroom van auto’s. Het gebouw heeft de status ‘industrieel erfgoed’ en dan kun je er niet veel aan veranderen. Er zijn een watertoren, een voormalig laboratorium en kantoorruimte. René Muis: “We zitten nu te denken aan een combinatie van woon- en bedrijfsruimten. Maar we staan open voor andere ideeën. Daarover gaan we dan in gesprek met de gemeente.” Op website kunnen ideeën achter gelaten worden. Op 15 april is er een online open gesprek over de mogelijkheden. Met de uitkomst daarvan gaan we in gesprek met de gemeente Tynaarlo.” Heeft u een goed idee? Kijk op www.demelkfabriekzuidlaren.nl

Foto: Kasper (links) en René op de plek waar het moet gebeuren.