Harens Lyceum wil springplank zijn voor muziektalent

Door: Redactie

Kirsten Holwerda (foto onder), muziekdocente raakt niet uitgepraat over de missie van haar school: ruimte bieden aan leerlingen met muzikale talenten.

Jonge mensen met ambities kunnen deelnemen aan Jong Talent Muziek (JTM). Na schooltijd volgen ze allerlei muzikale workshops, zoals de schoolband, de muziekcrew, zanglessen, lessen songwriting en dirigeerlessen. “We hebben op onze school leerlingen die ook verder willen in de muziek en hebben daarom de DAMU regeling en een samenwerking met het Prins Claus Conservatorium. Daarnaast hebben we ook een groep leerlingen die het leuk vindt om naast de gewone muzieklessen, nog meer muziek te maken”, zegt Kirsten. De DAMU-regeling biedt scholen de mogelijkheid om het curriculum van jonge talenten aan te passen (denk bv. aan vrijstellingen of gespreide examens). De groep JTM-leerlingen telt ongeveer 150 leerlingen, allemaal met verschillende dromen en vaardigheden. “Sommige leerlingen kom je later tegen in banen in theaters of orkest”, zegt Kirsten. Ze vindt het leuk dat mensen weten dat er in dat grote witte schoolgebouw veel jongeren fanatiek bezig zijn zich te ontwikkelen in kunst en cultuur. Een stukje in de krant kan daarbij helpen. Ze wijst ook op de Night of the Classics concerten. De klassieke muziekavonden van het Harens Lyceum zijn op 25 en 26 november in het schoolgebouw aan de Kerklaan. Dit jaar vier voorstellingen, telkens om 19.30 en 21.00 uur. Kaarten zijn gratis verkrijgbaar bij de school. Hou

