Harens meisje (10) was vermist. Na uren weer teruggevonden.

Door: Redactie

Dinsdagavond deed de politie via Burgernet een alarmerende oproep. Het publiek moest uitkijken naar een tienjarig meisje uit Haren, dat werd vermist terwijl het al begon te schemeren.

Het meisje liep op blote voeten en had een knuffelbeertje bij zich. Ze zou voor het laatst gezien zijn aan de Paterswoldseweg in Groningen, kilometers ver van Haren. Kennelijk hebben veel mensen door de oproep op Burgernet hun ogen open gehouden of zijn actief op zoek gegaan. Rond 23.00 uur kon de politie dan ook melden dat het meisje in goede gezondheid was aangetroffen. Waar precies is niet bekendgemaakt.