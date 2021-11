Harense Anne Bart Bolt verbouwt zijn winkel in Zuidlaren

Nieuws:

Door: Redactie

Bijna 2 jaar nadat het ondernemersechtpaar Anja en AnneBart Bolt uit Haren de

Zuivelhoeve in Zuidlaren overnamen zijn ze klaar voor de volgende stap. Over het wat en waarom

vertellen ze een enthousiast verhaal.

“De zaak loopt goed, en we zijn enorm welkom geheten hier in Zuidlaren, het assortiment

hebben we enorm uitgebreid en we merken dat men nieuwsgierig is naar de verhalen achter

de producten die allemaal dicht van de bron komen. Eigenlijk doen we veel aan storytelling

en proberen zoveel mogelijk combinaties te maken. We hebben de winkel onlangs een stuk efficiënter

ingedeeld, zo ging de buitenlandse kaaskoeling de lucht in in plaats van de diepte en hebben

we meer ruimte voor uitbreiding van het assortiment”

“We blijven doorgaan met ludieke acties” , zo heeft Bolt in het verleden al voor veel

spraakmakende acties gezorgd, zoals een inzamelingsactie voor Limburg en lagen de

kinderen languit op de vloer op de laatste dag van de oude winkel om met een stift mooie

tekeningen te maken op de oude vloer. “Gelukkig kunnen we ten tijde van de verbouwing

onze winkel voortzetten aan de overkant naast de schoenmaker. Wij zijn blij iedereen te

kunnen blijven voorzien van een mooi stuk kaas, vers gebrande noten of een mooie fles wijn

en ons overige assortiment, het was tijdens het ombouwen even behelpen maar we konden alles leveren.”

Lachend sluit Bolt af: “En dan op weg naar de feestdagen met kerstpakketten waar we ons in hebben gespecialiseerd, we houden van

reuring!”

AnneBart kunt u vinden in Zuivelhoeve Zuidlaren

Stationsweg 20a